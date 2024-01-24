В Туле из магазинов изъяли 150 кг поддельной молочки

В ходе контрольных мероприятий в декабре 2023 года в организациях торговли ООО «Торгсервис 71» (сеть магазинов «Светофор»), ООО «Агроторг» (сеть магазинов «Пятерочка») установлены факты оборота молочной продукции, несоответствующей по жирно-кислотному составу, что свидетельствует о фальсификации молочной продукции жирами немолочного происхождения:

масло сливочное Крестьянское «Ваше удовольствие» м. д. ж. 72,5%, дата выработки 01.12.2023, изготовитель ООО «Русмолоко» (Ставропольский край, г. Пятигорск);

сметана м. д. ж. 20%, дата выработки 01.12.2023, дата выработки 02.12.2023, изготовитель ИП Костюкович К. С. (Пермский край, г. Чайковский);

масло сливочное сладко-сливочное несоленое «Крестьянское» м. д. ж. 72,5%, дата выработки 01.12.2023, изготовитель ООО «ТД „Дубровкамолоко“» (Брянская область, Дубровский район).

Кроме этого, в магазине «Светофор» допускалась реализация творога м. д. ж. 9% ТМ «Барская кухня», изготовитель АО «Фурмановский гормолзавод» (Ивановская обл.) с недействительной декларацией о соответствии.

По указанным фактам нарушений в отношении юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. Из оборота изъято 150 кг молочных продуктов.