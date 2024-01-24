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Жители Тульской области за сутки «подарили» мошенникам почти 1,5 млн рублей

Жители Тульской области за сутки «подарили» мошенникам почти 1,5 млн рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Наибольшей суммы лишилась 83-летняя жительница Плавска, которой позвонили и представились сотрудниками портала «Госуслуги», Центрального банка России и ФСБ.

«Сотрудники» пояснили женщине, что с её счета происходит несанкционированное списание денежных средств и необходимо перевести личные сбережения на «безопасный» счёт. Доверчивая пенсионерка обналичила и перевела аферистам 690 тысяч рублей.

Похожим образом 63-летняя уроженка Ефремова лишилась 595 тысяч рублей. 56-летней сотруднице одной из образовательных организаций Зареченского округа Тулы собеседники представились сотрудникам компании сотового оператора и портала «Госуслуги» и уговорили перевести свои деньги на «защищённый» счет. Потерпевшая перевела злоумышленникам через банкомат 200 тысяч рублей.

По всем указанным случаям сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.

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