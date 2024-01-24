  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Политика и экономика
  4. 63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию - Политические и экономические новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию
Фото: freepik.com

63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию

Большинство россиян достаточно высоко оценивают качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года.

В то же время около 40% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких авто, как следует из опроса ВТБ и «Открытие Авто»*.

63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию. Из них каждый четвертый (26%) отметил широкий модельный ряд представленных в России китайских автомобилей, 20% — тот факт, что на отечественный рынок новинки из КНР выходят первыми, 17% — первенство нашей страны в мире по объемам импорта таких машин. 29% считают, что переориентации китайского автопрома на Россию не произошло, и Китай просто занял еще один рынок сбыта. 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

68% в целом считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными: по мнению 22%, качество китайских машин значительно выросло на фоне конкуренции, 20% полагают, что машины из этой страны хороши, но не по всем маркам, 14% — преимущественно качественными, но не по всем характеристикам — «пока есть, куда расти». 12% и вовсе считают, что «китайцы» перегнали по ряду параметров ушедшие бренды (мнение 19% самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет и 8% автомобилистов старше 55 лет). При этом почти четверть респондентов (24%) отмечают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов. Чаще других такой точки зрения придерживаются автомобилисты в возрасте 56+ (28%) и жители Дальнего Востока (35%). 9% затруднились с ответом. 

Большинство российских автолюбителей в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. 38% отметили, что выбор есть, но хотелось бы расширить. Еще 35% считают, что выбор достаточно большой, ведь к нам привозят много разных моделей сразу после премьеры. Противоположной точки зрения придерживаются 27%: по их мнению, выбор может быть в разы богаче, нам привозят не всё.

«Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети считают марки из КНР хорошей заменой ушедших брендов. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. По итогам прошлого года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего в кредит брали новые автомобили Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы. По итогам 2023 года на китайские бренды ВТБ выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР — развитые дилерские сети и доступные запасные части», — прокомментировал вице-президент банка, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.

*Опрос проведен среди 1500 респондентов, автовладельцев или желающих приобрести авто, в возрасте 18-65 лет во всех федеральных округах по репрезентативной выборке.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 14:36
Другие статьи по темам
Прочее
ВТБОткрытие Авто

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

38% тулячек готовы выйти на работу из декретного отпуска раньше срока
38% тулячек готовы выйти на работу из декретного отпуска раньше срока
Жители Тульской области за сутки «подарили» мошенникам почти 1,5 млн рублей
Жители Тульской области за сутки «подарили» мошенникам почти 1,5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.