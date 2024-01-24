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Большинство россиян достаточно высоко оценивают качество автомобилей из КНР и уверены, что китайский автопром переориентировался на Россию в последние два года.

В то же время около 40% респондентов заявили, что хотели бы более разнообразного выбора таких авто, как следует из опроса ВТБ и «Открытие Авто»*.

63% россиян считают, что китайский автопром переориентировался на Россию. Из них каждый четвертый (26%) отметил широкий модельный ряд представленных в России китайских автомобилей, 20% — тот факт, что на отечественный рынок новинки из КНР выходят первыми, 17% — первенство нашей страны в мире по объемам импорта таких машин. 29% считают, что переориентации китайского автопрома на Россию не произошло, и Китай просто занял еще один рынок сбыта. 8% затруднились с ответом на этот вопрос.

68% в целом считают китайские автомобили, продающиеся в России, качественными: по мнению 22%, качество китайских машин значительно выросло на фоне конкуренции, 20% полагают, что машины из этой страны хороши, но не по всем маркам, 14% — преимущественно качественными, но не по всем характеристикам — «пока есть, куда расти». 12% и вовсе считают, что «китайцы» перегнали по ряду параметров ушедшие бренды (мнение 19% самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет и 8% автомобилистов старше 55 лет). При этом почти четверть респондентов (24%) отмечают, что китайским машинам еще далеко до западных, японских и корейских брендов. Чаще других такой точки зрения придерживаются автомобилисты в возрасте 56+ (28%) и жители Дальнего Востока (35%). 9% затруднились с ответом.

Большинство российских автолюбителей в целом удовлетворены выбором китайских автомобилей. 38% отметили, что выбор есть, но хотелось бы расширить. Еще 35% считают, что выбор достаточно большой, ведь к нам привозят много разных моделей сразу после премьеры. Противоположной точки зрения придерживаются 27%: по их мнению, выбор может быть в разы богаче, нам привозят не всё.

«Сегодня россияне действительно все чаще воспринимают китайские автомобили как достойный вариант для покупки, а две трети считают марки из КНР хорошей заменой ушедших брендов. Эту тенденцию мы видим как по общему росту продаж китайских марок на российском авторынке, так и по росту их доли в кредитных выдачах банков. По итогам прошлого года более половины выдач в денежном эквиваленте пришлось на китайские автомобили. Чаще всего в кредит брали новые автомобили Haval, Сhery, Geely, Changan и Jetour», — отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.

«За прошедший год спрос россиян на автомобили из КНР увеличился в разы. По итогам 2023 года на китайские бренды ВТБ выдавал уже почти 6 из 10 кредитов на новые машины. Драйвером роста выступило не только фактически отсутствие альтернативного предложения на первичном рынке, но и органический рост интереса к таким машинам. Проще говоря, российские автолюбители стали лучше относиться к авто из Китая. Немаловажный фактор при выборе транспорта из КНР — развитые дилерские сети и доступные запасные части», — прокомментировал вице-президент банка, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий.