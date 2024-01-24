18% туляков увольняются с работы, не прощаясь с коллегами

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Чаще всего, увольняясь с работы, туляки прощаются с коллективом устно (54% опрошенных). Угощение для сослуживцев в свой последний рабочий день организуют 20%. 6% отмечают увольнение в компании коллег в баре или клубе. Еще 6% пишут прощальное письмо. 18% не считают необходимым уведомлять коллектив о своем уходе.

Мужчины к расставанию с сослуживцами относятся проще: чаще уходят не прощаясь или ограничиваются несколькими устными фразами. Накрыть стол для коллег и прощальные вечеринки — это больше про женщин, чем про мужчин, гласят результаты опроса.