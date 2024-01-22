Чистой питьевой водой в Тульской области обеспечено 90% жителей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области реализуются федеральная программа «Чистая вода» - в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», и региональная программа «Чистая вода Тульской области». О ходе выполнения и планах на 2024 год рассказал Олег Дючков, министр ЖКХ Тульской области.

– За период с 2018 по 2023 годы по всем программа и проектам, направленным на улучшение качества питьевой воды и водоснабжения, направлено 2,2 миллиарда рублей. Из них 1,2 млрд руб. – из бюджета Тульской области, 142 млн. руб. – из муниципальных бюджетов.

По словам министра, в Тульской области увеличивается число жителей, которые обеспечены качественной питьевой водой. Об этом свидетельствуют и данные опросов, которые проводит Агентство стратегических инициатив.

За 4 года реализации проекта «Чистая вода» в Тульской области построено 9 станций водоподготовки, 3 артезианские скважины, реконструировано более 7 километров водопроводных сетей. Для более 70 тысяч человек улучшено качество водоснабжения. По итогам 2023 года 90,3% туляков обеспечены качественной питьевой водой.

Работы по федеральной программе «Чистая вода» велись в 8 муниципальных образованиях региона: в посёлке Заокский, в Северо-Задонске, в Туле, а также в Суворовском, Тепло-Огаревском, Веневском, Кимовском и Дубенском районах.

Региональный проект «Чистая вода Тульской области» в первую очередь направлен на повышение надёжности водоснабжения, ремонт сетей и сооружений водоснабжения, в том числе на решение проблемных вопросов при эксплуатации объектов водоснабжения.

– В рамках этой программы в Тульской области построено и отремонтировано 68 скважин, 8 станций водоподготовки, 12 насосных станций, отремонтировано 31 водонапорная башня и почти 260 км водопроводных сетей.

По словам министра, одним из важнейших объектов 2023 года стало строительство резервного участка водорода крупного диаметра 300 мм с выносом из оползневой зоны в Алексине. Это обеспечит надёжность водоснабжения социально значимых объектов, жителей микрорайона, а также предприятий, в том числе оборонной промышленности.

- Главам администрации муниципальных образований необходимо обеспечить контроль работы ресурсоснабжающих организаций по содержанию построенных объектов, современному выполнение регламентных работ, - заявил Олег Дючков. - Для крупных объектов водоснабжения, построенных и реконструированных за счёт бюджетных средств, - их 26 в 10 муниципальных образованиях, министерство организовало контроль обслуживания и эксплуатации. По результатам контроля главам муниципалитетов выдаются предписания о выявленных замечаниях и сроках их устранения.

По словам министра, в 2023 году наибольшее количество предписаний по текущему содержанию объектов водоснабжения и длительности сроков устранения недоработок отмечены в Богородицком и Киреевском районах.

Количество аварий на объектах водоснабжения в 2023 году по сравнению с алогичным периодом 2022 года сократилось на 18%. В Донском количество аварийных ситуаций сократилось на 62%, в Воловском районе - на 64%. Значительно снизилась аварийность и в Узловском районе. На реконструкцию ветхих сетей в Узловском районе на 2024 год из регионального бюджета выделено 43 млн руб. – на замену 3 км сетей в поселке Брусянский и в Узловой.

По словам министра, в 2023 году отмечен рост аварийности на объектах водоснабжения в Суворовском и Киреевском районах. В 2024 году на ремонт магистральных водоводов, станции обезжелезивания и реконструкцию водозабора в Киреевске будет направлено 113 млн руб. В 2024 году Суворовскому району выделено почти 38 млн. руб. – на ремонт 8 км водоводов различного диаметра.

- У нас в программе участвуют 4 объекта. Проект реконструкции насосной станции разработан. Контракт будет заключен до 1 марта. По остальным 3 объектам готова сметная документация. Плановый срок заключения контракта – 15 марта. Для реконструкции нужно будет отключать водоснабжение Киреевска, поэтому все работы запланированы после окончания отопительного сезона, - пояснил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов.

В Плавском районе проведены работы по ремонту 3 км сетей, насосной станции и промывка двух скважин. Это снизило аварийность на 10%.

- Выявлены проблемы с качеством питьевой воды в Плавском районе. Проведён комплекс первоочередных мероприятий по обеззараживанию в системе водоснабжения, дополнительно разработаны мероприятия по улучшению качества водоснабжения в городе. – пояснил министр.

О реконструкции объектов водоснабжения в Туле докладывал глава администрации Илья Беспалов. По его словам, Тула приняла участие в программе «Чистая вода» в 2019 году. По ней был заменен водовод протяженностью 3,7 км. В этом году по программе будут отремонтированы сети поселка Ленинский. Также будет построена отдельная ветка водоснабжения для поселка Барсуки. Жителям Барсуков придет хорошая вода из поселка Ленинский.

В деревне Ивановка, а это более 117 домовладений, в рамках муниципального проекта была построена система водоснабжения – 4,4 км сетей, 50 колодцев, 28 пожарных гидрантов. Цена вопроса – 50 млн руб. Сейчас идет приёмка объекта для регистрации права. До мая 2024 года этот объект будет завершён.

Еще один масштабный проект - водоснабжение посёлка Ленинский, где живет 7 тысяч жителей. В 2019 году муниципалитет принял участие в региональной программе «Чистая вода». Построено 2,8 км водопроводных сетей на сумму более 10 млн. руб. В 2020 году проведена реконструкция станции водоподготовки стоимостью 6 млн. руб. В этом году будет построена станция водоподготовки насосной станции, 2 резервуара чистой воды, скважина, сеть водоснабжения.

В 2024 году по программе «Чистая вода» в Тульской области будет завершено строительство 3 станций водоподготовки в 3 муниципальных образованиях – в Новомосковске, Чернском и Богородицком районах. Цена вопроса – 330 млн. руб.

По итогам реализации мероприятий по программе «Чистая вода» в 2024 году доля населения Тульской области, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, составит 94,3%.

Благодаря поддержке губернатора сохранено финансирование региональной программы «Чистая вода Тульской области» в объёме 197 млн. руб. В 6 муниципальных образованиях планируется заменить 15 км магистральных сетей водоснабжения - в Арсеньевском, Богородицком, Ефремовском, Киреевском, Суворовском, Воловском районах. Будут заменены 57 водонапорных башен. На это заложено 120 млн. руб.

- Всем глава муниципалитетов нужно держать на постоянном контроле работу ресурсоснабжающих организаций. В целях своевременного выполнения работ по программе главам администрации муниципальных образований необходимо провести аукционы до 1 апреля 2024 года. А также обеспечить своевременное пополнение аварийного запаса и держать на личном контроле оперативность устранения всех аварийных ситуаций, - заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.