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Стала известна причина обрушения стены жилого дома в Плавске
Фото: администрация Плавского района

Стала известна причина обрушения стены жилого дома в Плавске

Эксперты провели комиссионное обследование здания.

В субботу, 20 января, специалистами комиссии был обследован жилой дом по адресу: г. Плавск, пос. Белая Гора, д. 3. Напомним, накануне ночью там частично обрушилась стена.

Согласно выводам экспертов, обрушение штукатурного слоя внутренней перегородки стены произошло из-за гниения деревянного каркаса в связи с примыканием ванной комнаты.

Нарушений целостности строительных конструкций не произошло, капитальные несущие конструкции не затронуты. До конца воскресенья будут проведены ремонтные работы и жители смогут вернутся в свои квартиры.

Ситуация остаётся на контроле главы администрации Плавского района Андрея Гарифзянова.

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