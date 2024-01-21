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Погода 21 января: в Туле будет пасмурно, но без осадков

Погода 21 января: в Туле будет пасмурно, но без осадков

Атмосферное давление выше нормы.

21 января в Тульской области будет облачно, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с.

Температура по области -11...-6?. Атмосферное давление 755-760 мм рт. ст. 

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