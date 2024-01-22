Погода в Туле 22 января: ветер и до -10

В Тульской области сохраняется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Ночью от -14 до -19 градусов, днём — от -5 до -10. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.
Осадков в понедельник не предвидится.
В Тульской области сохраняется облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, до 10 метров в секунду. Ночью от -14 до -19 градусов, днём — от -5 до -10. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.
Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте
Перейти во ВКонтакте