Россельхознадзор забраковал 2000 тонн щекинского ячменя

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Декларация о соответствии на продукцию признана ведомством недействительной.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям проверили соблюдение обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении ООО «Тантал», зарегистрированного в Щекинском районе.

Ранее предприятие сформировало декларацию о соответствии на партию кормового ячменя весом 2000 тонн. Выяснилось, что документ составлен с нарушениями и не соответствует требованиям технического регламента «О безопасности зерна».

В результате декларация признана недействительной. Предприятию выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.