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В понедельник часть Заречья останется без воды

В понедельник часть Заречья останется без воды

Об этом сообщает «Тулагорводоканал».

В понедельник, 22 января, с 10.30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

  • ул. Октябрьская, д. 309, 314, 316, 318, 320, 314, 308а, 324,
  • Гарнизонный пр-д, 2, 1 к. 1, к 2, к. 3, к. 4, 2а, б, в, г, д, е, 2д/2, 3а, б,
  • ул. Большая, д. 8, 8а, 9б, 9а,
  • частный сектор: ул. Большая,
  • пер. Ягодный,
  • ЖК «Пряничная слобода».

Причина — ремонтно-восстановительные работы на водонасосной станции в Клоково. После их завершения возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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