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Алексей Дюмин - Денису Пушилину: «Убийство мирных жителей – чудовищное преступление»

Алексей Дюмин - Денису Пушилину: «Убийство мирных жителей – чудовищное преступление»

В телеграмме Денису Пушилину губернатор Тульской области выразил соболезнования в связи с гибелью людей при обстреле в Донецке.

«Примите мои глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате удара ВСУ по рынку в Донецке. Убийство мирных жителей — бесчеловечное, чудовищное преступление, которому не может быть оправданий. Прошу Вас передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот трудный час туляки разделяют с жителями Донбасса боль невосполнимой утраты», — говорится в телеграмме Алексея Дюмина главе ДНР Денису Пушилину.

21 января обстрелу подвергся рынок в донецком микрорайоне Текстильщик. Атака произошла в воскресенье, когда там было многолюдно. «При обстреле погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона», — сообщил в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин. 

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