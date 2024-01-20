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Администрация Тулы взяла на контроль обледеневший подъезд дома на Фрунзе

Администрация Тулы взяла на контроль обледеневший подъезд дома на Фрунзе

На момент проверки наледь на ступенях отсутствовала, сообщили в администрации города.

Проверка состояния подвала дома проведена в субботу, 20 января.

«Установлено, что в настоящее время обледенение подъезда отсутствует. По информации УК " Темп", система теплоснабжения дома по ул. Фрунзе 1 функционирует в нормальном режиме, утечки отсутствуют», – говорится в сообщении.

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Для определения причин периодического обледенения подъезда дома в понедельник, 22 января, будет проведено комиссионное обследование подвальных помещений.

Подчеркивается, что администрацией города данный адрес взят на контроль.

Ранее Myslo опубликовал обращение жителя дома. По его словам, с начала отопительного сезона подъезд регулярно оказывается в ледяном плену. Поскольку проблема появилась вместе с началом отопительного сезона, мужчина предположил, что причина в порыве трубы отопления

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