Не убран от снега двор: куда жаловаться тулякам?

Ежедневно дворы в Туле проверяют инспекторы управления по административно-техническому надзору.

Накануне проведен мониторинг состояния придомовых территорий по 25 улицам: Демидовской, Курковой, Токарева, Октябрьской, Пузакова, Галкина, Максимовского, Седова, Макаренко, Ползунова, Прокудина, пр. Ленина, Маргелова, Ф. Энгельса, М. Тореза, Первомайской, Шахтерской, Клубной, Перекопской, Ложевой, Металлургов, Кутузова, Вильямса, в Скуратовском микрорайоне, Веневском шоссе.

Проверено 436 дворов, выявлено 28 нарушений. По всем нарушениям управляющим компаниям выданы предписания по их устранению.

Сообщить о проблеме жители могут на Открытый Регион 71, в ЕДС, Электронную приёмную правительства Тульской области или оставить обращение на платформе обратной связи на Госуслугах.