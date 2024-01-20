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Не убран от снега двор: куда жаловаться тулякам?

Не убран от снега двор: куда жаловаться тулякам?

Расчистка придомовых территорий – зона ответственности УК.

Ежедневно дворы в Туле проверяют инспекторы управления по административно-техническому надзору.  

Накануне проведен мониторинг состояния придомовых территорий по 25 улицам: Демидовской, Курковой, Токарева, Октябрьской, Пузакова, Галкина, Максимовского, Седова, Макаренко, Ползунова, Прокудина, пр. Ленина, Маргелова, Ф. Энгельса, М. Тореза, Первомайской, Шахтерской, Клубной, Перекопской, Ложевой, Металлургов, Кутузова, Вильямса, в Скуратовском микрорайоне, Веневском шоссе.

Проверено 436 дворов, выявлено 28 нарушений. По всем нарушениям управляющим компаниям выданы предписания по их устранению. 

Сообщить о проблеме жители могут на Открытый Регион 71, в ЕДС, Электронную приёмную правительства Тульской области или оставить обращение на платформе обратной связи на Госуслугах. 

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