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Из-за непогоды коммунальные службы Тулы работают в усиленном режиме
Фото пресс-службы администрации Тулы

Из-за непогоды коммунальные службы Тулы работают в усиленном режиме

Администрация города рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ночью Тулу убирало более 100 единиц техники и порядка 150 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. 

В ликвидации последствий снегопада задействованы машины подрядной организации «Спецавтохозяйство» и дополнительная наемная техника.

Так, магистральные и второстепенные улицы города чистили семь колонн комбинированных машин, около 40 единиц техники обрабатывали проезжие части и улицы песко-соляной смесью и реагентом.

Также коммунальщики вывозили снег, расчищали и обрабатывали тротуары, подходы к остановкам. На особом контроле была расчистка подъездов к учреждениям социальной сферы.

Администрация Тулы рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по тел.:

  • (4872) 47-20-34,
  • (4872) 47-20-37,
  • 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
 

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