Из-за непогоды коммунальные службы Тулы работают в усиленном режиме

Ночью Тулу убирало более 100 единиц техники и порядка 150 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В ликвидации последствий снегопада задействованы машины подрядной организации «Спецавтохозяйство» и дополнительная наемная техника.
Так, магистральные и второстепенные улицы города чистили семь колонн комбинированных машин, около 40 единиц техники обрабатывали проезжие части и улицы песко-соляной смесью и реагентом.
Также коммунальщики вывозили снег, расчищали и обрабатывали тротуары, подходы к остановкам. На особом контроле была расчистка подъездов к учреждениям социальной сферы.
Администрация Тулы рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по тел.:
- (4872) 47-20-34,
- (4872) 47-20-37,
- 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).
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