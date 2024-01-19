Из-за непогоды коммунальные службы Тулы работают в усиленном режиме

Фото пресс-службы администрации Тулы

Администрация города рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ночью Тулу убирало более 100 единиц техники и порядка 150 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В ликвидации последствий снегопада задействованы машины подрядной организации «Спецавтохозяйство» и дополнительная наемная техника.

Так, магистральные и второстепенные улицы города чистили семь колонн комбинированных машин, около 40 единиц техники обрабатывали проезжие части и улицы песко-соляной смесью и реагентом.

Также коммунальщики вывозили снег, расчищали и обрабатывали тротуары, подходы к остановкам. На особом контроле была расчистка подъездов к учреждениям социальной сферы.

Администрация Тулы рекомендует жителям по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

По всем вопросам можно обращаться в ЕДДС по тел.:

(4872) 47-20-34,

(4872) 47-20-37,

1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).

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