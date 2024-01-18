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За год жители Тульской области оформили 400 тысяч банковских карт
Фото из архива Myslo

За год жители Тульской области оформили 400 тысяч банковских карт

Такие данные приводит региональное отделение Банка России.

С января по сентябрь прошлого года туляки совершили по платежным картам 521 млн операций на общую сумму 969 млрд рублей. За год эта цифра увеличилась на 13%, а количество выпущенных в области банковских карт за год выросло на 400 тысяч — до 3,7 млн штук.

Самая распространенная операция по картам — оплата товаров и услуг: их совершено 421,4 млн, а общая сумма составила 329 млрд рублей. За девять месяцев туляки перевели на другие счета 418 млрд рублей. Отмечается, что жители региона стали реже снимать наличные — за полгода совершено 17,3 млн таких операций.

Пресс-служба регулятора напомнила, что с 1 мая 2024 россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей. Лимит переводов без комиссии одного человека другому не изменится — 100 тысяч рублей в месяц.

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сегодня, в 07:40 +2
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