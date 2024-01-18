В Тульской области продолжается программа льготного перевода автомобилей на газ

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Любой автолюбитель может получить скидку до 60% от полной стоимости переоборудования.

С 1 января в регионе установлена льгота по уплате транспортного налога в размере 50% для владельцев машин, использующих в качестве топлива природный газ. Сегодня метан — самое экологически чистое топливо, соответствующее стандарту Евро 5.

Тульская область продолжает участвовать в программе льготного переоборудования транспортных средств газовое топливо. На эти цели выделено около 30 млн, а за последние четыре года по программе было переоборудовано 1509 машин.

Любой автовладелец может обратиться в сервисный центр для переоборудования своего автомобиля на природный газ. В этом году туляки могут рассчитывать на скидку до 60% от полной стоимости переоборудования.

Дополнительно сервисный центр предоставит для переоборудованной машины топливную карту. Например, для легкового автомобиля массой до 1800 кг субсидия составит 486 000 рублей. Главные условия участия в льготном переоборудовании — машина должна быть не старше 15 лет и зарегистрирована на территории России.