Повар из Тулы примет участие в новом сезоне шоу «Молодые ножи» Ивлева

В одном из выпусков третьего сезона за золотой нож поборется 22-летний Дамир Муратов.

На телеканале «Пятница!» стартует третий сезон реалити с Константином Ивлевым «Молодые ножи».

«Молодые ножи» — это кулинарная миссия известного шефа: он ищет молодых и талантливых поваров России от 16 до 30 лет, чтобы сделать из них новых звезд «Мишлен».

В новом выпуске проекта примет участие 22-летний Дамир Муратов из Тулы. Дамир работает поваром в бельгийском ресторане, стаж в ресторанной индустрии — четыре года. Специализируется на бельгийской кухне.

Вместе с поваром из Тулы за победу сразятся еще пять поваров из разных регионов страны. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд. Он получит золотой шеф-нож Константина Ивлева.

Помогать Ивлеву тестировать блюда поваров будут звездные дегустаторы: Лада Дэнс, Юлия Ковальчук, Юлианна Караулова, Нюша, Регина Тодоренко, Алена Апина другие. В этом выпуске оценит певец Андрей Григорьев-Аполлонов.

Смотрите премьеру 17 января в 19.00.



