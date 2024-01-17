Тулячка оставила годовалую дочь без присмотра в ванной. Девочка утонула

Фото Артема Жильцова

39-летняя тулячка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Заключение по ее делу вынес прокурор Зареченского района.



Происшествие случилось 22 октября прошлого года. Женщина купала свою годовалую дочь. Она оставила ее на несколько минут без присмотра в ванне с водой. Девочка начала двигаться и нырнула. В итоге ребенок задохнулся и погиб.

— После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.