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Тулячка оставила годовалую дочь без присмотра в ванной. Девочка утонула
Фото Артема Жильцова

Тулячка оставила годовалую дочь без присмотра в ванной. Девочка утонула

Дело рассмотрит Зареченский районный суд.

39-летняя тулячка обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Заключение по ее делу вынес прокурор Зареченского района.

Происшествие случилось 22 октября прошлого года. Женщина купала свою годовалую дочь. Она оставила ее на несколько минут без присмотра в ванне с водой. Девочка начала двигаться и нырнула. В итоге ребенок задохнулся и погиб.

— После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры.

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Фотограф:
сегодня, в 09:40 0
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смерть ребенка по неосторожности
Место
Зареченский районный судпрокуратура Тульской области

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