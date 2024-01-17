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Екатерина Мизулина приедет в Тулу и проведет урок для школьников в Северной Мызе
Фото с личной страницы Екатерины Мизулиной https://vk.com/ekmizulina

Екатерина Мизулина приедет в Тулу и проведет урок для школьников в Северной Мызе

Занятие состоится 23 января в 12.00 в рамках Всероссийской благотворительной акции «Единый урок безопасного Интернета».

Урок пройдет для учащихся 5-9-х классов в Центре образования № 59 «Личность» имени Льва Семеновича Выготского (Тула, микрорайон Северная Мыза, ул. Бульвар Победы, 9).

В этот же день состоится онлайн-трансляция Всероссийского Урока. Масштабный урок медиаграмотности проходит ежегодно и направлен на формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации.

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В прошлом году Всероссийский урок безопасного Интернета объединил свыше 30 тысяч школ по всей стране.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина:

— Молодежь больше остальных подвергается воздействию опасного контента в Сети. Каждый день они сталкиваются с мошенничеством, травлей, насильственным контентом, дезинформацией в Сети. Провокаторы и вербовщики постоянно придумывают новые способы, чтобы заманить подростков в преступную активность в Сети. Наша задача — рассказать им об основных рисках и научить способам противодействия, дать полезные советы и рецепты. С этой целью ежегодно мы проводим Всероссийский урок безопасного Интернета во всех школах страны, а также на постоянной основе — очные уроки в школах в 46 регионах нашей страны.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет в 10.00 и 15.30.

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Автор:
сегодня, в 13:00 −14
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Люди
Екатерина Мизулина
Место
ТулаСеверная Мыза
 

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