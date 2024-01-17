Екатерина Мизулина приедет в Тулу и проведет урок для школьников в Северной Мызе

Фото с личной страницы Екатерины Мизулиной https://vk.com/ekmizulina

Урок пройдет для учащихся 5-9-х классов в Центре образования № 59 «Личность» имени Льва Семеновича Выготского (Тула, микрорайон Северная Мыза, ул. Бульвар Победы, 9).

В этот же день состоится онлайн-трансляция Всероссийского Урока. Масштабный урок медиаграмотности проходит ежегодно и направлен на формирование у школьников навыков самостоятельной критической оценки, безопасного отбора и использования информации.

В прошлом году Всероссийский урок безопасного Интернета объединил свыше 30 тысяч школ по всей стране.

Директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина:

— Молодежь больше остальных подвергается воздействию опасного контента в Сети. Каждый день они сталкиваются с мошенничеством, травлей, насильственным контентом, дезинформацией в Сети. Провокаторы и вербовщики постоянно придумывают новые способы, чтобы заманить подростков в преступную активность в Сети. Наша задача — рассказать им об основных рисках и научить способам противодействия, дать полезные советы и рецепты. С этой целью ежегодно мы проводим Всероссийский урок безопасного Интернета во всех школах страны, а также на постоянной основе — очные уроки в школах в 46 регионах нашей страны.

Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет в 10.00 и 15.30.