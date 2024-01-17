Назван топ-10 вакансий в Туле с зарплатой до 500 тысяч рублей

Аналитики hh.ru выяснили, какие вакансии в начале месяца в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Рейтинг выглядит так:

Региональный представитель — до 500 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91246233 Региональный менеджер — от 150 000 до 500 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91547748 Упаковщик на склад одежды — от 143 700 до 430 700 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91192074 Региональный представитель по продажам — от 100 000 до 400 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/74312749 Программист 1С — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/79003376 Прораб по камню — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91360215 Прораб (монолит) — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91360369 Прораб по окнам с бригадой — от 250 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/91360462 Инженер-наставник по направлению «Промышленная робототехника» — от 250 000 руб. до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/91512856 Коммерческий директор — от 220 000 руб. на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/90881510

По данным портала HeadHunter, в начале января 2024 года в Тульской области открыто более 11 216 вакансий, из них 2491 с заработной платой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из профобласти «Розничная торговля», «Продукты питания» и «Металлургия, металлообработка».