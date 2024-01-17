  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: кластер Октава - страница 13 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: кластер Октава - страница 13 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: кластер Октава - страница 13 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Центральную Россию обрушатся снегопады и морозы
Фото Сергея Старикова.

На Центральную Россию обрушатся снегопады и морозы

Сугробы вырастут на 10 сантиметров.

В ночь на четверг в Центральной России станет малооблачно, температура воздуха понизится до −15…−18 °С. После полудня зарядят мощные снегопады, которые будут идти сутки. По прогнозам синоптиков, за 24 часа обрушится 10–15 мм осадков.

Усилится ветер: местами порывы будут достигать штормовых 15–20 м/с. Метели ухудшат видимость до 500–1000 метров. Сугробы вырастут на 10 см — до 44–54 см, что в полтора раза больше положенной в середине зимы нормы. Дневная температура повысится до −6…−9 °С, вечером станет немного теплее.

В ночь на 19 января снегопад перейдет в мокрый снег, ожидается от −2 до +2°, но из-за ветра будет казаться, что на 4–5° холоднее. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:49 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
морозыснегопады

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В аварии на ул. Дмитрия Ульянова пострадал молодой человек
В аварии на ул. Дмитрия Ульянова пострадал молодой человек
«Чудо, что остался жив и не стал овощем»: выброшенная с балкона бутылка пробила голову туляку
«Чудо, что остался жив и не стал овощем»: выброшенная с балкона бутылка пробила голову туляку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.