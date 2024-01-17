На Центральную Россию обрушатся снегопады и морозы

Фото Сергея Старикова.

В ночь на четверг в Центральной России станет малооблачно, температура воздуха понизится до −15…−18 °С. После полудня зарядят мощные снегопады, которые будут идти сутки. По прогнозам синоптиков, за 24 часа обрушится 10–15 мм осадков.

Усилится ветер: местами порывы будут достигать штормовых 15–20 м/с. Метели ухудшат видимость до 500–1000 метров. Сугробы вырастут на 10 см — до 44–54 см, что в полтора раза больше положенной в середине зимы нормы. Дневная температура повысится до −6…−9 °С, вечером станет немного теплее.

В ночь на 19 января снегопад перейдет в мокрый снег, ожидается от −2 до +2°, но из-за ветра будет казаться, что на 4–5° холоднее.