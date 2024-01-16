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После арктического вторжения в Центральную Россию придет оттепель
Фото Владимира Сундукова

После арктического вторжения в Центральную Россию придет оттепель

Регион ожидают погодные качели.

Атлантический циклон принес в европейскую часть страны резкое потепление. На фоне снегопадов резко повысилась температура. Такая погода связана с тем, что Русская равнина находится в зоне теплого фронта циклона.

— Сюда оказался направлен поток воздуха из Атлантики, в итоге сегодня днём оттепели пробьются вплоть до Черноземья и Средней Волги. Однако уже завтра ситуация резко поменяется. Циклонический вихрь сместится ещё дальше на восток, в его тылу начнётся арктическое вторжение, и опять резко похолодает, — прогнозируют синоптики погодного центра «Фобос».

На этом «погодные качели» не остановятся. С четверга в Центральную Россию пробьется новый атлантический циклон. Волна оттепелей окажется масштабнее нынешней. А к выходным опять подморозит.

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Фотограф:
сегодня, в 10:18 +1
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