Тульские спасатели показали, как вытащить провалившегося под лёд человека

К середине января толщина льда на водоемах Тульской области достигла примерно 30 см. Но это не гарантия того, что лёд остаётся крепким в любом месте. У берегов, особенно если они заросли камышом или в водоём впадают ручьи, толщина может быть меньше.
Если человек провалился под лёд, действовать надо очень быстро – уже через 5-7 минут может начаться процесс переохлаждения организма, что чревато летальным исходом. А спустя 15 минут ситуация может стать непредсказуемой.
Важно учитывать вид водоёма, на котором произошло ЧП: река это или пруд. В стоячей воде человеку легче выбраться, если же есть течение, оно будет затягивать его под лёд.
Владимир Лапшов, и. о. начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области:
Владимир Лапшов
– Надо учитывать и другие факторы: возраст человека, состояния опьянения. В нетрезвом состоянии может случиться спазм сосудов, за которым последует остановка сердца. В этом случае вряд ли получится помочь. Важный фактор – одежда. Она намокает не сразу, а постепенно. Поэтому по возможности человеку самому надо постараться как можно быстрее выбраться из воды. Для этого надо попытаться облокотиться на лёд руками, развести их и лечь. Стоит попробовать вытащить сначала одну ногу, затем другую и откатиться в сторону от полыньи.
Что делать, если вы оказались неподалеку от человека, который провалился зимой под лёд:
1. Успокоить пострадавшего, сказать, что помощь уже рядом. Паника может серьезно усугубить ситуацию.
2. Вызвать сотрудников экстренных служб.
3. Объективно оценить ситуацию: если вы попадёте в беду, то и пострадавшему не поможете, и свою жизнь подвергнете риску.
4. Двигаться в сторону человека, оказавшегося в воде, можно только тем же путём, которым шёл он сам. Не приближаясь к проруби, нужно заранее лечь, расставив руки и ноги, чтобы увеличить площадь опоры на лед.
5. Подать пострадавшему то, что есть под рукой: шарф, лыжу, санки, палку и постараться вытянуть его из проруби.
Достав пострадавшего из воды, следует по возможности снять с него мокрую одежду, переодеть во что-то сухое, либо отжать его одежду и надеть обратно. Если есть пленка или клеенка, можно укрыть спасённого, чтобы создать парниковый эффект и ждать приезда медиков.
При выходе на лёд необходимо соблюдать правила безопасности:
Рыбак обязан иметь в кармане хотя бы обычные «спасалки» – две отвертки, которыми можно упираться в лёд, выползая на поверхность. Также он обязательно должен брать с собой веревку длиной 15-20 метров.
Лыжники и пешеходы, идущие по льду, должны пользоваться проверенными тропами. Если есть рюкзак, лучше снять его с одного плеча – при проваливании под лёд его проще будет откинуть в сторону, чтобы он не стал грузом, тянущим на дно.
Лыжникам нужно ослабить крепления и снять петли палок с рук.
Расстояние между людьми при передвижении по льду должно быть не менее 5-6 метров.
К счастью, в этот зимний сезон в Тульской области не было ЧП на водоемах. Тем не менее, надо быть ко всему готовым, поэтому 16 января сотрудники ГИМС провели тренировку по оказанию помощи людям, провалившимся под лёд.
Учения состоялись на среднем пруду Центрального парка культуры и отдыха им. П. П. Белоусов. Их провели инспекторы Центра ГИМС МЧС России по Тульской области, представители водолазной служба специализированной пожарно-спасательной части и сотрудники Городской службы спасения.
Для участников провели краткий инструктаж по правилам безопасного поведения на воде, продемонстрировали приемы самоспасения, а также спасение с помощью подручных средств и со специальными приспособлениями – спасательным кругом и «концом Александрова». После этого туляки отработали навыки оказания первой помощи пострадавшему.