Тульские спасатели показали, как вытащить провалившегося под лёд человека

Если человек провалился под лёд, счёт идет на минуты. В среднем, есть четверть часа на то, чтобы его спасти, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля.

К середине января толщина льда на водоемах Тульской области достигла примерно 30 см. Но это не гарантия того, что лёд остаётся крепким в любом месте. У берегов, особенно если они заросли камышом или в водоём впадают ручьи, толщина может быть меньше.

Если человек провалился под лёд, действовать надо очень быстро – уже через 5-7 минут может начаться процесс переохлаждения организма, что чревато летальным исходом. А спустя 15 минут ситуация может стать непредсказуемой.

Важно учитывать вид водоёма, на котором произошло ЧП: река это или пруд. В стоячей воде человеку легче выбраться, если же есть течение, оно будет затягивать его под лёд.

Владимир Лапшов, и. о. начальника центра ГИМС ГУ МЧС России по Тульской области:

Владимир Лапшов – Надо учитывать и другие факторы: возраст человека, состояния опьянения. В нетрезвом состоянии может случиться спазм сосудов, за которым последует остановка сердца. В этом случае вряд ли получится помочь. Важный фактор – одежда. Она намокает не сразу, а постепенно. Поэтому по возможности человеку самому надо постараться как можно быстрее выбраться из воды. Для этого надо попытаться облокотиться на лёд руками, развести их и лечь. Стоит попробовать вытащить сначала одну ногу, затем другую и откатиться в сторону от полыньи.

Что делать, если вы оказались неподалеку от человека, который провалился зимой под лёд:

1. Успокоить пострадавшего, сказать, что помощь уже рядом. Паника может серьезно усугубить ситуацию.