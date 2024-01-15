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В посёлке Шварцевском третий день нет воды из-за утечки в водоводе 

В посёлке Шварцевском третий день нет воды из-за утечки в водоводе 

Ремонтные работы обещают завершить 17 января.

В редакцию Myslo обратились жители посёлка Шварцевского. По словам возмущенных людей, у них уже третий день отсутствует водоснабжение:

— Администрация и ответственные лица не реагируют, только обещают, что вечером или завтра дадут воду! Не хватает цензурных слов на такое наплевательское отношение!

В администрации Киреевского района сообщили, что отключение водоснабжения произошло по нескольким причинам:

— 12 января из строя вышел один из глубинных насосов, а 14 января при обследовании резервуаров обнаружена утечка на центральном водоводе. Ведутся работы по устранению порыва, завершить их планируется 17 января. Администрацией организован ежедневный подвоз технической воды для жителей посёлка. 

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