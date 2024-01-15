Красота родной земли и духовная жизнь русского человека: тулякам представят работы художника Дмитрия Нечитайло

Фото пресс-службы музея

На полотнах мастера отражены красоты России, среднерусские и северные просторы, древние города, крепости, соборы. Выставка откроется в Выставочном зале.

Дмитрий Нечитайло любит путешествовать. Восхищением красотой нашей

необъятной земли полны работы художника. Но особенно вдохновляют

мастера родные ему среднерусские и северные просторы, их дали, древние

города, крепости и соборы. Поэтично звучит на его полотнах тема Родины,

России.

Творческие поездки по стране стали для Дмитрия Нечитайло неустанным

поиском красоты, ее живительной и вдохновляющей силы. Одна из точек его

маршрута — Ростов Великий, город, который, по мнению самого художника,

явился в его жизни сказочным русским царством, обновляющим душу.

Пейзажи, созданные на древней ярославской земле, отличаются лирико-

эпическим характером. Именно здесь Дмитрий Нечитайло сложился как

лирический пейзажист, поэтически любящий родную землю.

Свою любовь он передаёт через многочисленные полотна, объехав с

этюдником и холстами всю Россию и Север. Его пейзажи наполнены

любовью и добротой ко всему русскому. У него особенное, трогательное

отношение к российской глубинке и людям, живущим там.

Особенно полно раскрывается Нечитайло как лирический пейзажист в

картинах, представляющих вечер или закат.

Работы Дмитрия Нечитайло представлены в музеях и частных коллекциях России, Европы, Америки.

Вернисаж состоится 18 января в 16.00. Выставка будет работать по 18 февраля. 0+

Адрес Выставочного зала: Тула, Красноармейский пр., 16, тел. 8 (4872) 56-09-92.