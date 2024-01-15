Красота родной земли и духовная жизнь русского человека: тулякам представят работы художника Дмитрия Нечитайло

Дмитрий Нечитайло любит путешествовать. Восхищением красотой нашей
необъятной земли полны работы художника. Но особенно вдохновляют
мастера родные ему среднерусские и северные просторы, их дали, древние
города, крепости и соборы. Поэтично звучит на его полотнах тема Родины,
России.
Творческие поездки по стране стали для Дмитрия Нечитайло неустанным
поиском красоты, ее живительной и вдохновляющей силы. Одна из точек его
маршрута — Ростов Великий, город, который, по мнению самого художника,
явился в его жизни сказочным русским царством, обновляющим душу.
Пейзажи, созданные на древней ярославской земле, отличаются лирико-
эпическим характером. Именно здесь Дмитрий Нечитайло сложился как
лирический пейзажист, поэтически любящий родную землю.
Свою любовь он передаёт через многочисленные полотна, объехав с
этюдником и холстами всю Россию и Север. Его пейзажи наполнены
любовью и добротой ко всему русскому. У него особенное, трогательное
отношение к российской глубинке и людям, живущим там.
Особенно полно раскрывается Нечитайло как лирический пейзажист в
картинах, представляющих вечер или закат.
Работы Дмитрия Нечитайло представлены в музеях и частных коллекциях России, Европы, Америки.
Вернисаж состоится 18 января в 16.00. Выставка будет работать по 18 февраля. 0+
Адрес Выставочного зала: Тула, Красноармейский пр., 16, тел. 8 (4872) 56-09-92.
Дмитрий Васильевич Нечитайло — заслуженный художник России, член Союза писателей России. Родился в Москве 16 июля 1940 года.
В 1967 году окончил Московский Художественный институт им. В. И. Сурикова, мастерскую Д. К. Мочальского. С 1968 года — член Союза художников России. Сын известного русского, советского художника Василия Нечитайло.