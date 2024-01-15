Тульских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дороге ночью

С вечера 15 января прогнозируются сильные порывы ветра — до 10 м/с. Также на дорогах региона ожидается образование наледи. Неблагоприятная обстановка может продержаться около суток.
— Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. А также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами во избежание экстренного торможения, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области.
Экипажи Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
- дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
- горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
- Telegram, Viber: +7 999 374-36-13;
- Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.