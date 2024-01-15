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Тульских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дороге ночью
Фото: УГИБДД по Тульской области

Тульских водителей предупреждают об ухудшении ситуации на дороге ночью

Водителей просят быть осторожными и внимательными.

С вечера 15 января прогнозируются сильные порывы ветра — до 10 м/с. Также на дорогах региона ожидается образование наледи. Неблагоприятная обстановка может продержаться около суток. 

— Госавтоинспекция Тульской области напоминает о необходимости соблюдать дистанцию до впереди движущихся транспортных средств, не совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над транспортным средством. А также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами во избежание экстренного торможения, — рассказали в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Тульской области. 

 

Экипажи Госавтоинспекции Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

Вы можете обращаться по телефонам:
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42;
  • дежурная часть ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54;
  • горячая линия «Нетрезвый водитель»: 32-38-38;
  • Telegram, Viber: +7 999 374-36-13;
  • Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.

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