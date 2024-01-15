Исследование: в каждой третьей тульской компании нет ДМС

Большинство организаций не имеют программ психологической поддержки сотрудников, но хотели бы их внедрить.

Портал по поиску вакансий hh.ru опросил работодателей и выяснил, какие социальные программы доступны трудящимся жителям Тульской области. Также узнали, какие виды поддержки собираются внедрить в 2024 году.

Бесплатный фитнес лишь у 30%

Согласно исследованиям у каждой третьей тульской компании до сих пор нет программ заботы о здоровье сотрудников.

При этом 3 из 4 организаций, прошедших опрос, хотели бы внедрить ДМС.

Дополнительная медстраховка есть у 37% компаний. Еще четверть работодателей проводят спортивные мероприятия, но только у 23% есть оплата фитнеса или спортзала. 22% работников доступна диспансеризация. Еще у 14% компаний есть возможность ездить в санатории. 7% работников доступны программы восстановления после травмы или тяжелой болезни.

А что с психологической поддержкой?

Опрос показывает, что у 64% компаний — а это большинство — нет никаких программ психологической поддержки сотрудников. При этом 69% из них хотели бы провести мастер-классы по личностному развитию.

В целом психологическая помощь в онлайн-формате есть лишь в 8% компаний. Консультации корпоративного психолога доступны в 5% случаев, так же как и арт-терапия. Программы по измерению стресса, как и горячая линия психологической поддержки, есть лишь у 4% компаний.

Тренинги личностного роста

В целом профразвитие сотрудников является самым проработанным направлением. 50% тульских компаний предоставляют возможность повышения квалификации и дают наставников. Профессиональная переподготовка и обучение доступны работникам в 41% случаев.

Не только сладкие подарки

Социальные программы — достаточно проработанное направление у тульских работодателей. Так, у 2 из 3 компаний есть программы или подарки для детей работников. В 58% случаев предусмотрена помощь при болезни родственников. У каждой пятой опрошенной компании есть практика «бронирования» сотрудников. 18% тульских организаций предоставляют возможность релокации. Об отсутствии программ соцподдержки заявили лишь 10% работодателей.

Планы на 2024 год

Лидирующим направлением внедрения в работу стали программы эмоционального здоровья и психологической поддержки работников. Ими хотят заняться 74% компаний. По сравнению с 2021 годом организаций, уделяющих внимание психологическому здоровью своих работников, стало на 38% больше. Еще 68% компаний планируют в 2024 году поддерживать физическое здоровье своих сотрудников, 55% — займутся карьерным и профессиональным развитием. У 53% работодателей приоритетом улучшения на текущий год станет рабочая среда и условия труда.