Спорная разработка транспортной схемы Тулы: Агентство РАДАР объяснило цифры в своем исследовании

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Ранее Myslo написал о том, что администрация Тулы расторгла контракт с фирмой из-за халтурной работы по транспортному проекту. Пермское Агентство дорожной информации РАДАР планировало за 15 млн рублей разработать комплексную схему организации транспортного обслуживания Тулы.

Активист Александр Шишкин изучил промежуточный отчет РАДАРа и нашел несоответствия.

Полностью посмотреть мини-расследование можно в нашем материале.

После нашей статьи специалисты Агентства дорожной информации РАДАР подробно прокомментировали изложенные факты. Публикуем мнение второй стороны.

1. Что касается исследования подвижного состава, их марок и годов выпуска, эту часть работ выполнял Научный центр ТулГУ под руководством декана факультета транспортных и технологических систем Политехнического института ТулГУ, д. т. н., профессора Агуреева И. Е., который довольно серьезно погружен в тему исследования. Следует заметить, что в окончательной версии отчета от 09.01.2024 по первому этапу дополнительно представлены данные по году выпуска подвижного состава транспорта общего пользования, работающего в городе Туле. Они есть в открытом доступе, с ними можно ознакомиться здесь.

2. Что касается времени ожидания, 7,2 мин. — в будний день и 7,3 мин. ожидания — для субботы. Информация была получена в результате социологических опросов жителей г. Тулы и пассажиров транспорта общего пользования, которое проводилось по районам города. Так ответили респонденты. Это обычный результат, характерный для большинства крупных и крупнейших городов Российской Федерации.

Причины тому следующие:

объективные причины: в выходные дни на улично-дорожной сети наблюдается меньшая интенсивность движения транспорта, поэтому расписание движения транспорта общего пользования соблюдается лучше. Подвижной состав ходит более регулярно, а именно с заданными интервалами движения без скопления транспорта и без существенных разрывов, как это происходит в будние дни;

субъективные причины: при реализации транспортных корреспонденций с культурно-бытовыми и рекреационными целями пассажиры менее требовательны к оценке времени своего ожидания, поэтому субъективно дают такие ответы.

3. Что касается загруженности маршрутов автобуса № 18 и 9, в статье указаны некорректные значения выпуска подвижного состава. Количество подвижного состава, работающего на каждом маршруте, было специально обследовано в ходе выполнения первого этапа работ. Так, по результатам проведенного обследования на 9-м маршруте, обслуживаемом подвижным составом малого класса, работает не 30 единиц, как указано в статье, а 43. В то же время на 18-м маршруте, обслуживаемом подвижным составом большого и среднего класса, работает не 25 единиц, а 18. Средний пассажиропоток на 9-м маршруте для подвижного состава малого класса составляет 370 пассажиров в будний день, на маршруте № 18 для подвижного состава большого и среднего класса — 680 пассажиров в день. С учетом разницы объемов выпуска и пассажиропотока в пересчете на единицу суммарный пассажиропоток данных маршрутов оказывается сопоставим. Именно с целью выявления таких закономерностей и проводится натурное обследование пассажиропотока.

4. Что касается скорости движения общественного транспорта, составляющей 25 км/ч, в статье не упоминается, что указанный показатель приведен для всей области исследования, включающей всю территорию городского округа Тула, который находится в границах двух административно-территориальных единиц области — города областного подчинения Тула и Ленинского района Тульской области (отметим, что Ленинского района Тульской области не существует. — Прим. ред.).

Соответственно, в ходе выполнения работ исследовались все маршруты, работающие на территории городского округа, включенные в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, действующих на территории городского округа Тула.

Реестр маршрутов включает 22 маршрута, по сути являющиеся межмуниципальными, например такие маршруты, как № 158 Тула — Рассвет по загородным дорогам, где скорость движения значительно выше, чем на городской территории. Именно за счет таких маршрутов показатель средней скорости имеет более высокое значение, чем для маршрутов, проходящих только по городской территории.

О разработке новой маршрутной сети в Туле

Выбор ООО «Агентство дорожной информации РАДАР» как исполнителя на выполнение научно-исследовательских работ происходил по результатам открытого конкурса.

6 месяцев Агентство надлежащим образом исполняло обязательства по контракту: занималось анализом параметров транспортного обслуживания населения и состояния транспортной инфраструктуры в Туле; проводило оценку транспортной подвижности и спроса.

В течение всего срока Агентство контактировало с заказчиком: было проведено около 10 совещаний, личных встреч <…> (с участием представителей Агентства, профильных городских и областных чиновников, перевозчиков и т. д. — Прим. ред.). Агентство привлекло трех субподрядчиков: ТулГУ, ООО «Новые технологии» ТулГУ, ООО «ТрансСенсор».

По окончании выполнения первого этапа работ Агентство передало заказчику результаты выполненных работ по первому этапу контракта.

Через 9 рабочих дней заказчик направил в адрес Агентства мотивированный отказ от подписания документа о приемке. Приложение состояло из двух слов «Не представлено». В тексте отказа заказчик потребовал «устранить вышеуказанные недостатки в течение одного дня с момента получения отказа».

После чего последовало еще два письма о выявленных недостатках в ходе выполнения работ. Сводная таблица недостатков и ответы Агентства — здесь.

20 декабря 2023 года Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Агентство РАДАР не согласилось и подало иск в арбитражный суд.

В Агентстве надеются, что суд признает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта недействительным, а РАДАР продолжит работы в Туле.