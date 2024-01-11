Администрация Тулы расторгла контракт с фирмой из-за халтурной работы по транспортному проекту

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

На днях Myso рассказал о том, как тульские власти пытались создать «комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом Тульской городской агломерации».

Был аукцион, закупка состоялась. Победила фирма ООО «Агентство дорожной информации Радар» из Перми. За научно-исследовательскую работу они предложили цену в 15 млн рублей (начальная цена была 25 млн. — Прим. ред.). Администрация подписала муниципальный контракт с агентством, работу агентство должно было завершить к 30 мая 2024 года.

Однако промежуточные итоги научной работы «Агентства дорожной информации Радар» смущают.

Активист городского движения Urban By Tram Александр Шишкин изучил промежуточный отчет «Радара» и нашел множество несоответствий. Реальная обстановка никак не сходилась с тем, что на бумагах.

Полностью посмотреть мини-расследование можно в нашем материале.

Оказалось, нестыковки заметили не только мы, но и администрация Тулы. Вот что рассказали в управлении по транспорту и дорожному хозяйству:

— Муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по разработке КСОТ был заключен управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы с ООО «Агентство дорожной информации Радар» в конце мая 2023 года по итогам аукционных процедур со сроком выполнения работы до 30 мая 2024 года.

В результате приема первого этапа выполнения работ выявлено несоответствие работ техническому заданию.

На основании этого в УТиДХ принято решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта.

10 января 2024 решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта вступило в силу, контракт в настоящее время расторгнут. Оплаты по нему не производились.

По имеющейся информации, «Агентство дорожной информации Радар» пытается обжаловать односторонний отказ администрации от контракта в суде.