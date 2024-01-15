Овощи туда же? Капуста подорожает ещё на 15%

К началу 2024 года капуста в России подорожала более чем на 7%. Рост цен указывает на общую инфляцию. Значительно капуста подорожала в южных регионах, Уральском и Приволжском округах.
Профессор департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Константин Лебедев объясняет: цены не снизятся до весны.
Константин Лебедев
Такое подорожание типично для начала 2024 года. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за год увеличились на 24,19%, на продовольственные товары — на 8,16%, непродовольственные — 5,96%. Услуги подорожали на 8,33%. Среди отдельных товаров и услуг, выделенных Росстатом, наибольший рост цен продемонстрировали куриные яйца: за год они подорожали на 61,35%.