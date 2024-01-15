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Овощи туда же? Капуста подорожает ещё на 15%
Фото: ru.freepik.com

Овощи туда же? Капуста подорожает ещё на 15%

Повышение цен уже коснулось нескольких регионов России.

К началу 2024 года капуста в России подорожала более чем на 7%. Рост цен указывает на общую инфляцию. Значительно капуста подорожала в южных регионах, Уральском и Приволжском округах.

Профессор департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Константин Лебедев объясняет: цены не снизятся до весны.

Константин Лебедев

— В это время года цены на капусту растут по мере сокращения ее предложения. При этом необходимо также не забывать про инфляцию, которая с начала года составила почти 12%. Стоимость также формируется исходя из географического положения региона, климатических условий, цепочек поставок, уровня спроса и переменных затрат, таких как энергоресурсы, транспортные и сырьевые расходы. Выше всего цены на капусту складываются в феврале–марте, поэтому она не подешевеет, а наоборот, цены вырастут еще на 10-15%.

 

Такое подорожание типично для начала 2024 года. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию за год увеличились на 24,19%, на продовольственные товары — на 8,16%, непродовольственные — 5,96%. Услуги подорожали на 8,33%. Среди отдельных товаров и услуг, выделенных Росстатом, наибольший рост цен продемонстрировали куриные яйца: за год они подорожали на 61,35%. 

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