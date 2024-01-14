Авария на Новомосковской ГРЭС: отопление домов переключили на резервную линию теплоснабжения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Оборудование для ремонта доставят к утру из Санкт-Петербурга в Новомосковск.

Продолжает работу штаб по ликвидации последствий аварийной ситуации на Новомосковской ГРЭС, где утром из строя вышел высоковольтный ввод выключателя трансформатора.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что благодаря своевременным мерам удалось переключить отопление МКД и соцобъектов на резервную линию теплоснабжения. В частности, были запущены два дополнительных котла (на Новомосковской ГРЭС и ЦТП № 1). Продолжается работа по введению третьего котла на ГРЭС.

Кроме того, с поставщиком оборудования, необходимого для ремонта вышедшего из строя ввода выключателя трансформатора, решен вопрос по его доставке к завтрашнему утру из Санкт-Петербурга в Новомосковск вместе с бригадой, осуществляющей монтаж.

Продолжается непрерывный мониторинг температурного режима многоквартирных домов, социальных учреждений, в том числе больниц, школ и детских садов.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, на данный момент отклонение температурного режима по ряду концевых домов на ветках отопления незначительное.

Работа штаба продолжается в круглосуточном режиме. Ситуация находится на особом контроле губернатора Алексея Дюмина.

Напомним, утром 14 января на Новомосковской ГРЭС произошла авария. В 372 многоквартирных домах, 10 школах, 16 детских садах и в одной больнице была снижена температура подачи теплоносителя.