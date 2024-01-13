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Коснутся ли последствия пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге туляков?
Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Коснутся ли последствия пожара на складе Wildberries в Санкт-Петербурге туляков?

На складе в питерских Шушерах находилась одежда и другие товары.

Вероятнее всего да, последствия пожара коснутся жителей Тульской области. В основном, среди уничтоженных товаров была одежда, которую активно заказывали и в наш регион, пишет Телеграм-канал «ЧП Новомосковск».

«По словам нескольких новомосковских предпринимателей, работающих с Wildberries по системе FBS (когда продавец сам занимается хранением и доставкой товаров), пожар может сказаться на новомосковских потребителях, так как товары отправляются со всех складов по всей России. Часть товаров может временно исчезнуть из продажи, освободившиеся ниши постараются занять другие игроки», – говорится в сообщении.

Что касается уже оплаченных покупателями товаров, то представители маркетплейса заявили, что всем покупателям, деньги будут возвращены за те товары, которые находились на складе. Компенсацию получат и продавцы, чьи товары были уничтожены и повреждены огнем.

По предварительным данным, ущерб от пожара составляет от 10 до 20 млрд рублей. 

«КоммерсантЪ» со ссылкой на Госстройнадзор, сообщил, что склад Wildberries в Петербурге работал незаконно.  Ведомство не выдавало разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом изданию сообщил врио начальника Госстройнадзора Вячеслав Захаров. По его словам, в 2022 году зданию было выдано заключение о соответствии, но дальнейшей сертификации не проводилось.

Пожар произошел в складском комплексе Wildberries в Пушкинском районе рано утром 13 января.  Огонь быстро охватил 75 тысяч квадратных метров. В оперативных службах назвали возможной причиной пожара неисправную проводку. 

 

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