Жители Тулы: «Когда общественный транспорт в городе и расписание будут совместимы?»

Расписание выходного дня городского транспорта должно было остаться в истории новогодних каникул. В администрации города рассказали, почему этого не случилось.

В час пик и в мороз транспорт по расписанию не приезжает, при этом несколько внерейсовых троллейбусов проезжают пустые мимо толпы пассажиров на остановках. Такая ситуация имела место быть утром 12 января. О ней рассказала Елена, жительница Заречья, в Телеграм-бот Myslo.

«Ожидая, что изменение погодных условий повлечёт за собой нарушения в работе транспорта, вышла на работу на 30 мин раньше. Простояла на остановке Комсомольская 30 минут, провожая взглядом 8 троллейбусов, идущих ноздря в ноздрю с табличками «В ДЕПО», «ОБКАТКА» и «УЧЕБНЫЙ». Остановился один без опознавательных знаков, даже не буду рассказывать о наполнении. Пришлось идти в толпе таких же пассажиров до ул. Октябрьской. Позвонила на телефон горячей линии, он нудно погудел, ни с кем и не соединив. В итоге опоздав на работу на 30 мин, пришла к выводу, что транспорт, как не работал по расписанию, так и не работает. Вопреки заверению транспортных чиновников наладить работу общественного транспорта им не удалось. В субботу -27, чего ждать?»

В Тулгорэлектротрансе не признали нарушение расписания и заявили, что троллейбусы №2 и 7 выходили по расписанию. Во всяком случае в период с 7 до 8 утра. Именно этот временной период был прокомментирован в ответе, поскольку Елена не указала, во сколько она пришла на остановку. Согласно информации перевозчика, от конечного остановочного пункта «ул. Курковая» 12 января с 07:00 до 08:00 отправились четыре троллейбуса №2 (7-15, 7-22, 7-25, 7-40) и столько же №7 (7-10, 7-29, 7-44, 7-57) с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановка.

«Троллейбусы с трафаретами «в Депо, «Учебный» и «Обкатка» используются в служебных целях», – добавили в Тулгорэлектротрансе.

Много нареканий у туляков вызывают автобусы №25. В частности, в группе в ВКонтакте администрации Тулы пожаловалась на несоблюдение расписания жительница Тулы Татьяна:

«12 января, конечная остановка посёлка Угольный, маршрут автобуса №25, по расписанию в 7.59 автобуса нет, в 8.22 автобуса нет! Изо дня в день одно и тоже! Ответьте нам пожалуйста, когда будет соблюдаться расписание? Сколько на данный момент 25-х автобусов на маршруте? Почему основная их часть едут из Глушанок, где много и другого транспорта по сравнению со Скуратово, а на Угольном в это время ни одного автобуса нет?»

Об аналогичных проблемах женщина сообщала и 11 января: «Это полный беспредел! Автобус приезжает, когда хочет! Утром просто не дождаться, приезжает один раз в час! Систематически сходят с маршрута. Людям на работу надо уезжать, а до конечной остановки ещё и дойти из дома требуется минут 10-15, а кому и больше! Приходишь ко времени в расписании, а автобуса нет. Это издевательство какое-то над людьми!!!»

О подобной ситуации в редакцию Myslo сообщила тулячка Любовь:

«Опять в Скуратово не ходит автобус №25. Сегодня [12 января] не было 3-х утренних рейсов. До остановки автолайна приходится идти километр по проезжей части дороги, тротуаров у нас нет. На этой неделе автобус на 6.37 был два раза. Управление транспорта отвечает, что автобусы сломаны. А в городе и 18 автобусы пропали. Что происходит?»

Жалобы имеются и на остальные виды транспорта. О них туляки рассказали в комментариях к посту в Телеграм-канале Myslo:

«Дочь обычно ездит на трамвае с Михеева на Площадь Победы в 20.30. После праздников ходит пешком – трамваев нет».

«Почему трамваев так много возле диспетчерского пункта, на конечной, п. Менделеевский очень часто и не в момент пересменки, а на маршрутах их ждёшь по 10-15 минут, особенно в непогоду?»

«Троллейбус №5 ужасно, постоянно битком с Дмитрухи идет и ждёшь минут по 20 иногда, а то и больше». «62 маршрут утром в промежутке с 6-10 до 6-30 идут полные даже не останавливаются на остановке Декабристов (Пролетарский). Приходится ездить с пересадкой. Отвратительно стал ходить транспорт». «44 автобус (Макси-Рождественский): водители-хамы, взяли моду не останавливаться на остановках. Причем жестикулируем, прыгаем чуть ли не под колеса. Проезжают внаглую мимо. Возьмите на заметку!» «Никогда не дождёшься 33 и 34 лайн. Я 33 ждала однажды 40 минут, психанула и поехала с пересадками…» «Самые забытые общественным транспортом места, это Перекоп/Михеева, Фрунзе». «12-й автобус дождаться невозможно, иногда по карте видишь, что едет, а по факту проезжает мимо с надписью "в гараж"». «27а самый ужасный маршрут (скорее перевозчик). Едет мимо остановок, на которых мамашки с детьми из садика едут, люди с больными ногами. Лично я за неделю 3 жалобы писала, так как автобус внаглую проезжал остановку по 2 полосе. У нас только этим рейсом домой можно приехать. Больше вообще вариантов нет от слова СОВСЕМ!» «На Мызу не уехать, 72-й ни на 17:05 ни на 17:20 просто не приехали. Стоять пол часа - час на морозе это». «58 маршрутки как не было, так и нет. Приходится постоянно ходить с 1,5-годовалым ребенком снизу поселка до Октябрьской улицы, потому что смысла ждать вообще нет». «Сегодня с остановки Баженова стояла 30 минут, ждала трамвай. В сторону Щегловской засеки проехало пять трамваев, обратно я не дождалась ни одного, уехала на 21А на последнем порожке стоя». «Район Михеева и Красного Перекопа:– с транспортом большая проблема.Хотелось бы маршрут трамвая, на котором можно было бы доехать с Красного Перекопа до Фридриха Энгельса! Рельсы есть, а маршрута нет! «12 января, 7.00, ост Московский вокзал, 5 троллейбус ожидание 30 мин» «Косая Гора обделена транспортом. Особенно в выходные дни субботу и воскресенье. По 30-40 минут ждешь иногда хоть что-то. Приходится порой из города доезжать на 117, 114 и от Пятачка топать пешком». «8 января. Трамвай 12 или 13 с остановки Вознесенского в сторону Кауля ждала 45 минут. Вообще вечером сложно уехать по данному маршруту». «Вечером из Щегловской засеки не на чем уехать: ни трамваев, ни маршруток, ни автобусов. А люди до 20-21 час работают». «А автобус №1 где? Сегодня по Яндекс Транспорту ни одного не было вечером. 51-й тоже очень редко ходит. Так и не дождалась». Есть претензии и к тому транспорту, что выходит на линию: «Издевательство над людьми, мало того что отвратительно ходят, так ещё не отапливаемые большинство из них».

В администрации Тулы со ссылкой на Управление транспорта и дорожного хозяйства прокомментировали работу автобуса №25 утром 12 января. Оказалось, что два автобуса выбились из графика: с остановочного пункта «Скуратово» рейс на 05:40 отправился в 05:39, рейс на 05:59 исполнен в 05:53, а рейс на 06:18 не исполнен по технической неисправности.

Что касается автобусов №18, то на линию выходят ежедневно в рабочие дни 18 единиц транспорта.

«По данным информационно-навигационной службы на 12 января на остановочном пункте «Технопарк» с 06:00 до 07:00 было зафиксировано невыполнение рейсов в полном объеме из-за схода нескольких автобусов с линии по эксплуатационным причинам», – говорится в сообщении.

Запасные единицы транспорта, которые могут заменить сломанные, на данный момент, видим, отсутствуют. Решить проблему планируют, но на это понадобится время до конца года.

«Для улучшения качества выполнения работы по городским маршрутам в настоящее время проводится работа по обновлению подвижного состава.

Согласно плану обновления подвижного состава МКП «Тулгорэлектротранс» до конца 2024 года будут приобретены 99 единиц (65 большого класса и 34 среднего класса). Таким образом муниципальный автопарк будет практически полностью обновлен. По мере поступления новых автобусов ожидается улучшение ситуации с транспортным обслуживанием в Туле», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Тулы.

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