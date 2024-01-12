  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле наградили сотрудников прокуратуры - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле наградили сотрудников прокуратуры

В Туле наградили сотрудников прокуратуры

12 января в Доме Дворянского собрания прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работника прокуратуры.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Он отметил, что с петровской эпохи и по сегодняшний день органы прокуратуры остаются одним из гарантов защиты прав и свобод граждан нашей страны.

«Как и три столетия назад, вы вносите огромный вклад в обеспечение законности и правопорядка в обществе. Вы отстаиваете права многодетных семей и детей, предпринимателей и семей военнослужащих. Ведёте борьбу с коррупцией, преступностью и экстремизмом. Обеспечиваете надзор за сферами, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что в зоне особого внимания прокуратуры — эффективность выполнения гособоронзаказа на тульских предприятиях. Сейчас это особенно актуально, ведь Вооружённые силы и другие силовые структуры РФ выполняют важнейшие задачи специальной военной операции. Как отметил Президент Владимир Путин, всё, что делается в этой сфере, должно быть в высшей степени эффективным.

Также глава региона отметил работу военной прокуратуры Тульского гарнизона под руководством Вадима Долгашова, роль которой в сегодняшних условиях многократно возросла.

«Обеспечивая строгий надзор за соблюдением законодательства в Вооружённых силах, вы стоите на страже интересов страны, отстаиваете права бойцов и ветеранов и тем самым укрепляете обороноспособность государства», — сказал Алексей Дюмин.

Он также отметил, что за прошедший год решались вопросы погашения задолженности по заработной плате и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Совместными усилиями удалось сократить количество нарушений прав граждан — участников долевого строительства.

«Важно не сбавлять темпы и продолжать на высоком уровне решать все поставленные задачи. Это координация правоохранительных органов, защита прав несовершеннолетних, борьба с коррупцией и многое другое. Уверен, что вы будете и дальше с честью выполнять свои служебные обязанности», — отметил губернатор.

Поздравляя сотрудников, прокурор Тульской области Александр Грицаенко отметил, что День работника прокуратуры — символ общей преданности идеалам права и справедливости, отражение глубокой истории профессии.

«За прошедший год каждый из вас продемонстрировал непоколебимую волю и высокий профессионализм, способствуя укреплению законности и защите основополагающих прав и свобод наших граждан. Ваше непрерывное служение закону и взаимопомощь стали примером для всего общества, а труды и достижения являются бесценным вкладом в формирование текущего облика прокуратуры Тульской области» — сказал Александр Грицаенко.

Отличившимся сотрудникам прокуратуры были вручены региональные и ведомственные награды.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:00 0
Другие статьи по темам
Прочее
награждениеТулагубернаторпрокуратура
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жительницы Ефремова пожаловались на холод в роддоме. Чиновники выехали на место и установили обогреватели
Жительницы Ефремова пожаловались на холод в роддоме. Чиновники выехали на место и установили обогреватели
Акция «Серая шейка»: орнитологи просят туляков помочь в подсчёте водоплавающих птиц
Акция «Серая шейка»: орнитологи просят туляков помочь в подсчёте водоплавающих птиц
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.