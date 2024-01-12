В Туле наградили сотрудников прокуратуры

Губернатор Алексей Дюмин поздравил собравшихся с профессиональным праздником. Он отметил, что с петровской эпохи и по сегодняшний день органы прокуратуры остаются одним из гарантов защиты прав и свобод граждан нашей страны.

«Как и три столетия назад, вы вносите огромный вклад в обеспечение законности и правопорядка в обществе. Вы отстаиваете права многодетных семей и детей, предпринимателей и семей военнослужащих. Ведёте борьбу с коррупцией, преступностью и экстремизмом. Обеспечиваете надзор за сферами, которые напрямую влияют на качество жизни людей», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что в зоне особого внимания прокуратуры — эффективность выполнения гособоронзаказа на тульских предприятиях. Сейчас это особенно актуально, ведь Вооружённые силы и другие силовые структуры РФ выполняют важнейшие задачи специальной военной операции. Как отметил Президент Владимир Путин, всё, что делается в этой сфере, должно быть в высшей степени эффективным.

Также глава региона отметил работу военной прокуратуры Тульского гарнизона под руководством Вадима Долгашова, роль которой в сегодняшних условиях многократно возросла.

«Обеспечивая строгий надзор за соблюдением законодательства в Вооружённых силах, вы стоите на страже интересов страны, отстаиваете права бойцов и ветеранов и тем самым укрепляете обороноспособность государства», — сказал Алексей Дюмин.

Он также отметил, что за прошедший год решались вопросы погашения задолженности по заработной плате и обеспечения жильём отдельных категорий граждан. Совместными усилиями удалось сократить количество нарушений прав граждан — участников долевого строительства.

«Важно не сбавлять темпы и продолжать на высоком уровне решать все поставленные задачи. Это координация правоохранительных органов, защита прав несовершеннолетних, борьба с коррупцией и многое другое. Уверен, что вы будете и дальше с честью выполнять свои служебные обязанности», — отметил губернатор.

Поздравляя сотрудников, прокурор Тульской области Александр Грицаенко отметил, что День работника прокуратуры — символ общей преданности идеалам права и справедливости, отражение глубокой истории профессии.

«За прошедший год каждый из вас продемонстрировал непоколебимую волю и высокий профессионализм, способствуя укреплению законности и защите основополагающих прав и свобод наших граждан. Ваше непрерывное служение закону и взаимопомощь стали примером для всего общества, а труды и достижения являются бесценным вкладом в формирование текущего облика прокуратуры Тульской области» — сказал Александр Грицаенко.

Отличившимся сотрудникам прокуратуры были вручены региональные и ведомственные награды.