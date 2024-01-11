В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников

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На торгах распродадут автомобили, квартиры, земельные участки и оборудование почти на 90 млн рублей.

Управление ФССП России по Тульской области сообщает, что ближайшие торги по продаже арестованного имущества состоятся 17 января, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей – автомобили Kia Optima, NissanX-Trail, Volkswagen Polo, Ford Focus, квартиры в Туле и Донском, земельные участки, оборудование для автосервиса и гараж.

Ещё один аукцион пройдёт 19 января, в то же время. Среди лотов – погрузчик, автомобили Toyota Corolla, Mazda 6 и «УАЗ Патриот», нежилые помещения и дом с земельным участком. Общая стоимость имущества – более 63,5 млн рублей.