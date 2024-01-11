  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников
Фото: pixabay.com

В Туле пройдёт аукцион по продаже имущества должников

На торгах распродадут автомобили, квартиры, земельные участки и оборудование почти на 90 млн рублей.

Управление ФССП России по Тульской области сообщает, что ближайшие торги по продаже арестованного имущества состоятся 17 января, в 11.00, на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено имущество на общую сумму свыше 26 млн рублей – автомобили Kia Optima, NissanX-Trail, Volkswagen Polo, Ford Focus, квартиры в Туле и Донском, земельные участки, оборудование для автосервиса и гараж.

Ещё один аукцион пройдёт 19 января, в то же время. Среди лотов – погрузчик, автомобили Toyota Corolla, Mazda 6 и «УАЗ Патриот», нежилые помещения и дом с земельным участком. Общая стоимость имущества – более 63,5 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются здесь до 15 и 17 января соответственно.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 0
Другие статьи по темам
Событие
аукционпродажа имущества должниковУФССП России по Тульской областиэлектронные торги
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет света 12 января
Где в Туле не будет света 12 января
Тульские поисковики ищут родственников майора РККА Павла Смирнова
Тульские поисковики ищут родственников майора РККА Павла Смирнова
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.