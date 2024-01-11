Над Тульской областью сбит беспилотник

Об этом сообщило Минобороны.

11 января около 4.30 пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Тульской области. Ещё два БПЛА сбили над Ростовской областью и Калугой.

Причем в соседней Калуге БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции. Здание получило повреждения, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Где именно сбит беспилотник над Тульской областью, не уточняется.