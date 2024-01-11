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Менеджеры из Тульской области могут повысить квалификацию по президентской программе
Фото: ru.freepik.com

Менеджеры из Тульской области могут повысить квалификацию по президентской программе

Региональная комиссия проводит конкурсный отбор специалистов, которые смогут повысить уровень знаний в 2024-2025 году.

Менеджеры из Тульской области могут получить дополнительное образование в ведущих российских вузах и пройти стажировку на предприятиях. Участвовать в конкурсе могут управленцы с высшим образованием, общим стажем работы не менее 5 лет и опытом руководящей работы не менее 2 лет. Обязательное условие: руководитель должен планировать участие в реализации проекта развития организации.

Базовые образовательные программы предусматривают профессиональную переподготовку специалистов в сфере менеджмента, маркетинга, финансов, а проектно-ориентированные программы направлены на развитие компетенций менеджера в процессе обучения – разработки и реализации проекта в интересах направившей на обучение организации. 

В обоих случаях предусмотрена профессиональная переподготовка по специальностям и направлениям «Экономика и управление». Образовательную программу выбирают по согласованию с руководством предприятия из перечня образовательных программ, утвержденных Минэкономразвития России, который можно найти здесь.

Для участия в конкурсе управленцы должны зарегистрироваться в информационной системе. Квалификационный отбор проходит на основе анализа представленных документов, а испытания включают в себя общий и специальный конкурсы.

Подробности можно узнать по телефону: 24-51-04 (добавочный 28-73).

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