Где в Туле не будет света 12 января

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Тургеневская, 46, 47-61 (нечётн.),
- ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 19, 21,
- Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а,
- пр-т Ленина, 45,
- ул. Марата, 26,
- ул. Кирова,19, 20, 21, 23, 23-а, 23-в, 25,
- ул. Плеханова, 56,
- Мясново: ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 12, 21, 25, 28, 30,
- 2-й пр-д, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а,
- ул. Профсоюзная, 14-а, 15-а, 16,
- ул. Кооперативная, 16, 18-а,
- ул. Болотова, 59,
- 1-й пр-д, 34,
- 2-й пр-д, 36-а,
- 3-й пр-д, 43,
- 4-й пр-д, 43.