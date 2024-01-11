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Где в Туле не будет света 12 января

Где в Туле не будет света 12 января

Публикуем список адресов.

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Тургеневская, 46, 47-61 (нечётн.),
  • ул. Пушкинская, 10-14 (чётн.), 12-а, 12-б, 14-а, 14-б, 19, 21,
  • Пушкинский пр-д, 1, 2, 2-а,
  • пр-т Ленина, 45,
  • ул. Марата, 26,
  • ул. Кирова,19,  20, 21, 23, 23-а, 23-в, 25,
  • ул. Плеханова, 56,
  • Мясново: ул. Рогова, 7-15 (нечётн.), 12, 21, 25, 28, 30,
  • 2-й пр-д, 34-38 (чётн.), 27-41 (нечётн.), 25-а, 31-а, 34, 40-а,
  • ул. Профсоюзная, 14-а, 15-а, 16,
  • ул. Кооперативная, 16, 18-а,
  • ул. Болотова, 59,
  • 1-й пр-д, 34,
  • 2-й пр-д, 36-а,
  • 3-й пр-д, 43,
  • 4-й пр-д, 43.

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