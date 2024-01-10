На каких автобусах туляки могут доехать до нового онкоцентра

Фото: пресс-служба администрации Тулы

С 25 декабря вместо коммерческого маршрута № 10: «Онкологический центр – Тульский областной онкологический диспансер» с предоставлением льгот действует новый муниципальный маршрут № 10Л «пос. Иншинский – Областной онкологический диспансер».

На маршруте с 06.16 до 23.37 работают шесть автобусов среднего класса. Интервал движения – около 20 минут. Маршрут выглядит так: «P-132 – Калужское шоссе – ул. Рязанская – Восточный обход – ул. Металлургов – ул. Гастелло – ул. Кутузова – ул. Вильямса – 1-й пр-д Марины Расковой – ул. Ушинского – Тульский областной онкологический диспансер».

С 9 января до нового онкоцентра следует автобус № 6 «Московский вокзал – Автовокзал – Онкологический центр». Для пассажиров действуют льготы. Маршрут с 6.30 до 23.10 обслуживают шесть автобусов, интервал движения такой же – около 20 минут.

Путь следования: Московский вокзал – Красноармейский проспект – ул. Советская – пр-т Ленина – Калужское шоссе – трасса P-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» – трасса P-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (в обратном направлении) – Калужское шоссе – пр-т Ленина – ул. Советская – Красноармейский пр-т – Московский вокзал.

Со станции «Южная» до нового онкоцентра едет автобус № 39А «мкр. Северная Мыза – мкр. Новая Тула – ст. Южная». На нем работают 5 автобусов среднего класса. Интервал движения – 15-20 минут, пассажирам предоставляются льготы. Также до онкоцентра можно доехать на пригородных автобусах № 122, 124 и 181, 175 и 175К. Все они отправляются с автовокзала.