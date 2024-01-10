  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: Всероссийский турнир - страница 3 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: Всероссийский турнир - страница 3 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: Всероссийский турнир - страница 3 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы будут обесточены 11 января

Какие дома Тулы будут обесточены 11 января

Публикуем список адресов от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Щегловская Засека, 3-а, 7, 9, 11,
  • ул. Кирова, 173,
  • ул. Дм. Ульянова, 2, 4, 4-а, 4-б, 6,
  • ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
  • ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
  • ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а,
  • ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
  • ул. Будённого, 81, 83, 100,
  • ул. Демьянова, 6,
  • ул. Ершова, 11,
  • ул. М. Горького, 230,
  • п. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 2, 4, 6, 12-72 (чётн.).

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 21:47 +3
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электричестванет света
Место
Тула
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В зареченском отделении «Сбербанка» сгорела подсобка
В зареченском отделении «Сбербанка» сгорела подсобка
Новый мост через Упу готов на 40%
Новый мост через Упу готов на 40%
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.