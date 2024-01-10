Какие дома Тулы будут обесточены 11 января

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Щегловская Засека, 3-а, 7, 9, 11,
- ул. Кирова, 173,
- ул. Дм. Ульянова, 2, 4, 4-а, 4-б, 6,
- ул. М. Гончары, 1, 2, 3, 5, 5-а, 6, 6-а, 6-б, 7, 8, 8-а, 12,
- ул. Пузакова, 148-156 (чётн.), 150-а, 150-б, 152-а, 158-в,
- ул. Пугачёва, 1-19 (нечётн.), 1-а, 11-а,
- ул. Рогожинская, 3-19 (нечётн.), 4-14 (чётн.),
- ул. Будённого, 81, 83, 100,
- ул. Демьянова, 6,
- ул. Ершова, 11,
- ул. М. Горького, 230,
- п. Л. Толстого: ул. Л. Толстого, 2, 4, 6, 12-72 (чётн.).