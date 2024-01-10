Когда весь тульский транспорт оснастят валидаторами?

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Пока такое оборудование есть только в трамваях.

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Так, тулячка обратилась с просьбой оборудовать троллейбусы валидаторами.

Глава администрации Тулы Илья Беспалов сообщил, что сейчас валидаторы проходят тестирование на маршрутах трамваев. Далее их установят в троллейбусах, а параллельно — и в автобусах. Кроме того, создана новая система контроля — на маршрутах работают контролеры и проверяют своевременность оплаты в транспорте.

Алексей Дюмин отметил важность уборки тротуаров и остановочных пунктов и поручил Илье Беспалову своевременно устранять такие нарушения.

Ранее Myslo писал, что вторым этапом после трамваев станет постепенная установка валидаторов в троллейбусах и автобусах. Оснащение этих видов транспорта валидаторами запланировано на 2024 год, но при условии, что туляки ответственно отнесутся к бескондукторной оплате проезда.

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Инструкция: как пользоваться валидаторами в тульских трамваях



