Детей из Белгорода планируют разместить в тульских лагерях

Фото из архива Myslo.

Тульские детские лагеря могут принять юных жителей Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, Белгород снова обстреляли вчера вечером, 8 января. В реанимации находятся три человека. Это вызывает беспокойство среди населения, в том числе за жизнь и здоровье детей.

– Уже было принято решение губернаторами принять наших детей в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях. Еще поговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Они мгновенно откликнулись. Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться с детьми во время всех трех недель лагерной смены. Поэтому родители не должны беспокоиться. Предварительно все лагеря будут осмотрены нашими специалистами. Уверен, дети получат хороший заряд положительных эмоций, а родители будут спокойны, – рассказал Вячеслав Гладков.

Напомним, 30 декабря Украина совершила неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.

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