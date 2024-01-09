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Детей из Белгорода планируют разместить в тульских лагерях
Фото из архива Myslo.

Детей из Белгорода планируют разместить в тульских лагерях

Пограничный регион Черноземья снова обстреливают ВСУ.

Тульские детские лагеря могут принять юных жителей Белгорода. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По информации Гладкова, Белгород снова обстреляли вчера вечером, 8 января. В реанимации находятся три человека. Это вызывает беспокойство среди населения, в том числе за жизнь и здоровье детей.

– Уже было принято решение губернаторами принять наших детей в Воронежской, Ярославской, Калужской и Тамбовской областях. Еще поговорил с губернаторами Липецкой, Тульской и Пензенской областей. Они мгновенно откликнулись. Сейчас занимаемся, формируем группы. Если будет необходимость, отправим своих преподавателей и учителей, которые будут сопровождать и находиться с детьми во время всех трех недель лагерной смены. Поэтому родители не должны беспокоиться. Предварительно все лагеря будут осмотрены нашими специалистами. Уверен, дети получат хороший заряд положительных эмоций, а родители будут спокойны, – рассказал Вячеслав Гладков. 

Напомним, 30 декабря Украина совершила неизбирательный комбинированный удар по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства. 

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