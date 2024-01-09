«Тулица» всухую переиграла «Енисей»: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграла с красноярским «Енисеем». Наша команда уверенно переиграла соперниц в трех сетах. Итоговый счет — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24).

Лучшим игроком матча признана Екатерина Тимошкова.

Старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова прокомментировала итоги игры:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил «Тулицу» и АКМ с победами.

— «Тулица» и АКМ порадовали тульских болельщиков уверенной, эмоциональной игрой и заслуженно добились успеха. Только вперед! — отметил глава региона.

Тульские волейболистки сыграют следующий матч 14 января на выезде с белорусской «Минчанкой».