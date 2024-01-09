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«Тулица» всухую переиграла «Енисей»: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Тулица» всухую переиграла «Енисей»: фоторепортаж

Наша команда оказалась сильнее соперниц.

Накануне в спорткомплексе «Тула-Арена» волейбольная «Тулица» сыграла с красноярским «Енисеем». Наша команда уверенно переиграла соперниц в трех сетах. Итоговый счет — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24).

Лучшим игроком матча признана Екатерина Тимошкова. 

Старший тренер «Тулицы» Анастасия Терехова прокомментировала итоги игры:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил «Тулицу» и АКМ с победами. 

— «Тулица» и АКМ порадовали тульских болельщиков уверенной, эмоциональной игрой и заслуженно добились успеха. Только вперед! — отметил глава региона.

Тульские волейболистки сыграют следующий матч 14 января на выезде с белорусской «Минчанкой».

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сегодня, в 12:25 +1
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