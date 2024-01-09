Названа предварительная причина смерти 29-летней женщины в квартире на улице Свободы

Следствием установлено, что 7 января в квартире, расположенной в доме по улице Свободы города Тулы, обнаружено тело 29-летней женщины без признаков жизни. Предварительной причиной смерти местной жительницы является отравление угарным газом.

Напомним, женщина с 6 января перестала выходить на связь с родственниками, и они обратились в полицию. Когда дверь квартиры вскрыли, то обнаружили труп пропавшей без признаков насильственной смерти.

В настоящее время следователями регионального ведомства проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, изъята необходимая для следствия документация, назначены судебные экспертизы.