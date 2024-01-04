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Гаджеты, недвижимость и обувь: туляки рассказали о самых удачных покупках 2023 года 

Гаджеты, недвижимость и обувь: туляки рассказали о самых удачных покупках 2023 года 

Публикуем результаты очередного опроса портала SuperJob.

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой туляк назвал электронный девайс (13%). По 7% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь.

6% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. 4% горожан считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 3% респондентов. 2% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни.

Среди других удачных покупок называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты.

18% граждан считают, что в 2023 году их шоппинг не задался.

 

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