Гаджеты, недвижимость и обувь: туляки рассказали о самых удачных покупках 2023 года 

Лучшей покупкой 2023 года каждый восьмой туляк назвал электронный девайс (13%). По 7% респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь.

6% опрошенных рады приобретенным туристическим путевкам. 4% горожан считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 3% респондентов. 2% лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни.

Среди других удачных покупок называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты.