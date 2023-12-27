По итогам осени Тульская область оказалась на 68-м месте в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам осени 2023 года.

Десятка лидеров выглядит так:

Аутсайдеры рейтинга:

Тульская область заняла 68-ю строчку. Отметим, что по сравнению с предыдущим рейтингом, наш регион опустился на один пункт.