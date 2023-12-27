  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. По итогам осени Тульская область оказалась на 68-м месте в экологическом рейтинге - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
По итогам осени Тульская область оказалась на 68-м месте в экологическом рейтинге
Фото Алексея Пирязева.

По итогам осени Тульская область оказалась на 68-м месте в экологическом рейтинге

В топ-3 вошли Тамбовская, Белгородская области, а также Республика Алтай.

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам осени 2023 года.

Десятка лидеров выглядит так:

  1. Тамбовская область.
  2. Белгородская область.
  3. Республика Алтай.
  4. Курская область.
  5. Москва.
  6. Чувашская Республика.
  7. Чеченская Республика.
  8. Чукотский АО.
  9. Калужская область.
  10. Ненецкий АО.

Аутсайдеры рейтинга:

  • Севастополь.
  • Республика Саха (Якутия).
  • Еврейская АО.
  • Иркутская область.
  • Приморский край.
  • Красноярский край.
  • Омская область.
  • Забайкальский край.
  • Челябинская область.
  • Свердловская область.

Тульская область заняла 68-ю строчку. Отметим, что по сравнению с предыдущим рейтингом, наш регион опустился на один пункт.

Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.

Полный рейтинг:

Галерея

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 14:45 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
экологический рейтинг

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смертельное ДТП со спортивным Porsche в Туле: виновник аварии лишится свободы на 3,5 года
Смертельное ДТП со спортивным Porsche в Туле: виновник аварии лишится свободы на 3,5 года
Суд обязал администрацию Алексина установить качественный пандус
Суд обязал администрацию Алексина установить качественный пандус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.