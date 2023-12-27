По итогам осени Тульская область оказалась на 68-м месте в экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг» регионов России по итогам осени 2023 года.
Десятка лидеров выглядит так:
- Тамбовская область.
- Белгородская область.
- Республика Алтай.
- Курская область.
- Москва.
- Чувашская Республика.
- Чеченская Республика.
- Чукотский АО.
- Калужская область.
- Ненецкий АО.
Аутсайдеры рейтинга:
- Севастополь.
- Республика Саха (Якутия).
- Еврейская АО.
- Иркутская область.
- Приморский край.
- Красноярский край.
- Омская область.
- Забайкальский край.
- Челябинская область.
- Свердловская область.
Тульская область заняла 68-ю строчку. Отметим, что по сравнению с предыдущим рейтингом, наш регион опустился на один пункт.
Среди критериев рейтинга — степень влияния промышленности на экологическую обстановку, социально-экологический и природоохранный индексы.
Полный рейтинг: