Суд обязал администрацию Алексина установить качественный пандус

Фото из архива Myslo

После представления муниципалитет обустроил вспомогательное средство у подъезда, но им было невозможно пользоваться.

Алексинская межрайонная прокуратура провела проверку по нарушению прав инвалида. Так, жители дома № 37 по ул. Кирпичной пожаловались на отсутствие пандуса для соседа с ОВЗ.

Прокуратура установила: в доме проживает инвалид-колясочник, квартира находится в собственности администрации Алексина. Жилье предоставлено по договору соцнайма инвалиду-колясочнику.

— В нарушение требований законодательства о защите прав инвалидов вход в жилой дом не оснащен пандусом или иным приспособлением, предназначенным для маломобильных групп населения, что нарушает право инвалидов на беспрепятственный вход и выход, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Выступая в защиту прав инвалида, межрайонная прокуратура внесла главе администрации Алексина представление. По результатам его рассмотрения орган местного самоуправления оснастил вход в жилое помещение вспомогательным приспособлением. Указанное приспособление не соответствовало предъявляемым законодательствам требованиям. Это сделало невозможным его использование. Прокуратура подала иск.



Суд обязал администрацию провести адаптацию входной группы в жилом помещении по указанному адресу в соответствии с требованиями законодательства.