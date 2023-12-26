В Тульской области из-за гриппа и ОРВИ закрыли три школы

Фото Алексея Пирязева.

По данным Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в регионе зарегистрировано 7568 случаев ОРВИ и гриппа. Эпидемический порог пока не превышен, но уровень заболеваемости выше предыдущей недели на 6%.

По результатам лабораторного мониторинга с начала эпидсезона при обследовании заболевших подтверждается грипп А и В. Всего зарегистрировано 140 случаев гриппа, в том числе на истекшей неделе грипп А подтвержден у 88 человек, все заболевшие не привиты против гриппа.

В области организован мониторинг за закрытием детских образовательных учреждений. На прошедшей неделе из-за гриппа и ОРВИ учебный процесс частично приостановлен в детских дошкольных организациях, в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в Туле, Алексине, Донском, Новомосковске, Ефремове, Арсеньевском, Белевском, Веневском, Воловском, Кимовском, Киреевском, Каменском, Заокском, Щекинском, Узловском, Ясногорском и Плавском районах. Полностью учебный процесс приостановлен в 3 школах.