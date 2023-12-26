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Жителей Тульской области приглашают на Рождественскую лыжную гонку
Фото минспорта Тульской области.

Жителей Тульской области приглашают на Рождественскую лыжную гонку

Большой спортивный праздник пройдет в Алексине.

3 января в рамках общероссийской Декады спорта и здоровья в Алексине состоится традиционная Рождественская лыжная гонка. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

На лыжной базе детско-юношеской школы «Горизонт» соберутся любители лыжного спорта. Соревнования пройдут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км среди всех возрастных категорий.

В 11.00 начнется регистрация участников, в 12.00 — старт. 

Рождественская лыжная гонка организована для массового привлечения жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Демография».

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