Жителей Тульской области приглашают на Рождественскую лыжную гонку

Фото минспорта Тульской области.

3 января в рамках общероссийской Декады спорта и здоровья в Алексине состоится традиционная Рождественская лыжная гонка. Об этом сообщает министерство спорта Тульской области.

На лыжной базе детско-юношеской школы «Горизонт» соберутся любители лыжного спорта. Соревнования пройдут на дистанциях 1, 2, 3 и 5 км среди всех возрастных категорий.

В 11.00 начнется регистрация участников, в 12.00 — старт.

Рождественская лыжная гонка организована для массового привлечения жителей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, что является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Демография».