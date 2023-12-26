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  4. 1 января жители Тульской области пробегут «Забег обещаний» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
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1 января туляки пробегут «Забег обещаний»
Фото из архива Myslo.

1 января туляки пробегут «Забег обещаний»

Участие бесплатно.

В первый день 2024 года на Казанской набережной состоится «Забег обещаний». Каждый участник получит специальный номер и сможет написать на нём своё обещание, пробежав праздничную дистанцию ради своей мечты в классной компании. Участники преодолеют дистанцию в 2,5 км. На финише для любителей здорового образа жизни будет организован горячий чай с пряниками.

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Забег проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Участие бесплатно, регистрация доступна по ссылке. 6+

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